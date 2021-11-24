В России предложили создать единый документ гражданина

Это повысит удобство пользования документами

Для удобства граждан следует объединить общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. С таким предложением выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В письме премьер-министру Михаилу Мишустину Петров напомнил, что с течением времени и в результате технического прогресса внешний вид гражданских документов постоянно "менял свою форму и облик". К настоящему времени традиционные бумажные документы начали уступать дорогу электронным.

Все больше государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения единых носителей персональных документов, указал Петров. Эта тенденция говорит о том, что "ворох различных гражданских документов будет сосредоточиваться в одном-единственном аккумулирующем документе, удобном для использования и хранения".

В связи с этим общественник предложил Мишустину оценить идею о соединении общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации, заграничного паспорта гражданина Российский Федерации, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца.

Предполагается, что это повысит удобство пользования документами для граждан, а также создаст мощную базу для модернизации государственного документооборота и схемы учета в России, сообщает RT.

В октябре стало известно, что до конца 2021 года три субъекта Российской Федерации начнут выдавать жителям электронные паспорта. Документ будет иметь смарт-карту с чипом и приложение с QR-кодом на телефоне, которое можно использовать в отдельных случаях, например при покупке алкоголя.

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