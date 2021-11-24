"Не поймут, пока на себе не испытают": врачи обратились к противникам вакцинации

Их пригласили посетить "красные зоны"

Врачи 11 ведущих больниц России написали открытое письмо публичным личностям, выступающим против вакцинации от коронавируса и ограничительных мер. Известным политикам, музыкантам и актёрам предложили лично посетить "красные зоны" и своими глазами увидеть тяжёлые последствия заболевания. Авторы уверены, такой визит заставит поменять позицию.

Ковидная реанимация – место, куда QR-код не нужен. Здесь медики работают на износ, теряют по несколько килограммов за смену и выгорают эмоционально, когда пациента не удается спасти. И сюда в "красную зону", а также патологоанатомическое отделение врачи, несмотря на занятость, предложили прийти противникам вакцинации. Открытое письмо подписали 11 докторов, в том числе Денис Проценко, руководитель знаменитой больницы в Коммунарке. Оно обращено к политикам, актерам и музыкантам – лидерам общественного мнения, которые заявляли об опасности прививки.

В списке адресатов открытого письма коммунист Геннадий Зюганов, актеры Егор Бероев и Мария Шукшина. А певица Катя Лель авторитетно заявляла, что прививка повлечет стерилизацию человека и ударит по новому поколению. Этим высказываниям поклонники творчества верят больше, чем советам врачей и тем самым ставят свою жизнь, и жизни окружающих под угрозу.

"К сожалению, очень часто наши пациенты говорят о том, что я вот собирался, я вот все думал, я вот читал, но пока это все шло, заболел. И уже, когда он лежит на койке в тяжелой форме заболевания, он понимает, что он был не прав. Но вот так устроен человек, что пока он на себе не испытает все эти проблемы, он не поймет, что нужно было просто пойти сделать вакцину и даже если бы ты заболел, ты перенес бы заболевание в легкой форме", - рассказал главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев.

Медики призывают людей, которые опасаются прививки, ознакомиться с элементарной врачебной статистикой. В "красную зону" попадают лишь 8 процентов вакцинированных пациентов – и у них болезнь протекает намного легче. Остальные 92 процента находили для себя причину пройти мимо процедурного кабинета.

В российских регионах вакцинироваться теперь реально не только днем, но и ночью. Так, в городе Троицк Челябинской области на базе областной больницы открылся круглосуточный прививочный пункт. За смену здесь принимают до 500 человек.

Победить болезнь гражданским врачам помогают военные медики. В Тульской области на дежурства в ковидном госпитале заступил персонал ВДВ. Работают в приемном отделении и реанимации. За плечами этих специалистов - богатый опыт. Ещё в самом начале пандемии они оказывали помощь жителям Италии и Сербии.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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