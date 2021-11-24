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Турция столкнулась с рекордной инфляцией

11:48
  • среда
  • 24 ноября 2021

В Стамбуле - протесты

Турцию сотрясают протесты. Тысячи людей этой ночью вышли на стихийные митинги после крупнейшего за 20 лет обвала национальной валюты. С экономическими виражами руководство страны уже не справляется, и доведенные до отчаяния граждане потребовали отставки правительства и отстранения от власти правящей партии.
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На улицах Стамбула - слезоточивый газ и вой полицейских сирен. Особо рьяных протестующих задерживают силовики. В центре турецкой столицы столкновения едва не закончились массовой дракой.

Отставка действующего правительства – главное требование протестующих. Тысячи человек вышли на улицы, после того как турецкая валюта поставила новый антирекорд: всего за сутки курс упал на 8%, а с начала года лира подешевела почти вдвое.

Причиной, уверены оппоненты Эрдогана, стало заявление президента о намерении выиграть свою "экономическую войну за независимость". Глава республики не раз озвучивал амбициозные планы по развитию "организации тюркских государств" и фотографировался с одиозной картой "тюркского мира".

Теперь лидеры оппозиции призывают к отстранению от власти правящей партии и проведению досрочных выборов. Сам же лидер страны, похоже, не готов выпускать из рук финансовые рычаги управления. Год назад президент уволил с поста главу Центробанка Турции – тоже за безудержное падение курса лиры. На смену пришёл человек из команды Эрдогана. Однако ситуация в экономике лишь ухудшилась: ставка на дешёвые кредиты и понижение процента не сыграла. А инвесторы на фоне дерзких геополитических авантюр лидера республики отказываются приходить на турецкий рынок.

На происходящее с турецкой лирой вынуждены реагировать и крупные международные компании. Одна из них уже приостановила продажи в стране. Другие тоже планируют в ближайшее время пересмотреть цены на свою продукцию. И учитывая лихорадочное падение национальной валюты, вряд ли порадуют покупателей скидками.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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