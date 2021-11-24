США попросили Китай высвободить стратегические запасы нефти

При этом Вашингтон не позвал страну на предстоящий "саммит за демократию"

На пороге экономического кризиса оказались и Соединенные Штаты, где фиксируют небывалый рост цен на топливо. Президенту Байдену пришлось оправдываться перед гражданами - якобы высокая стоимость бензина стала проблемой для всего мира, и даже коррекция на оптовом рынке не помогает.

Но вывести дополнительно 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов все же стоит. Аналогично должны поступить и другие так называемые партнеры, уверен Байден.

В том числе, решительных действий ждут от Китая, который не страдает от скачков на топливном рынке. В Пекине, впрочем, ответили, что могут продать нефть из запасов в качестве услуги, но США взамен должны поработать над улучшением условий двустороннего сотрудничества, передает "ТВ Центр".

Готов ли Вашингтон пойти на компромисс, вопрос риторический. На предстоящий "саммит за демократию" Поднебесную, как и ряд традиционных партнеров Вашингтона, не пригласили.

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