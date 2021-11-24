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Заваленный снегом Биробиджан вышли расчищать военные и студенты

11:47
  • среда
  • 24 ноября 2021

Циклон сохранится ещё несколько дней

Нарушено энергоснабжение, частично ограничено движение транспорта, а школьники уходят на вынужденные каникулы. Мощный циклон властвует на территории Дальнего Востока. В Хабаровском крае за сутки выпала месячная норма осадков. В Еврейской автономии - снежные заносы и гололедица. В Биробиджане объявлен режим ЧС, на помощь в расчистке улиц выходят местные жители.
Устранять последствия снегопада в Биробиджане будут две недели

Сугробы в Биробиджане -  почти 40 сантиметров в высоту. В столице Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за рекордных снегопадов. К школам не добраться. Занятия с сегодняшнего дня отменили. Без электроснабжения остаются три населенных пункта. Сейчас там работают аварийные бригады. Общественный транспорт не ходит.

Доехать до работы - практически невыполнимая задача. Снегопад продолжается. Закрыты трассы федерального и регионального значения. Сегодня самый востребованный товар - лопаты для уборки снега. Расчищает улицы не только спецтехника. К борьбе со стихией подключились студенты, военные и даже городские чиновники. Спасатели говорят: чтобы ликвидировать последствия рекордного снегопада, потребуется как минимум две недели.

Циклон обрушился и на Хабаровский край. За сутки там выпала месячная норма снега. В регионе ведён режим повышенной готовности. На дорогах - заторы, некоторые населенные пункты обесточены. Повсюду - налипание мокрого снега и обрывы электропроводов.

Снежный шторм не обошел стороной и Амурскую область. Из-за сильнейших снегопадов там отменили автобусные рейсы по нескольким маршрутам. И по прогнозам синоптиков, циклон сохранит свое влияние на Дальнем Востоке ещё несколько дней.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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