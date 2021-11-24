Зрители ТВЦ за сутки собрали средства на лечение Льва Ширяева

У девятилетнего мальчика - остеосаркома плечевого сустава

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог 9-летнему Льву Ширяеву из Мурманска. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется с остеосаркомой левой плечевой кости. Позади серьёзная операция и курс химиотерапии. Врачи удалили пораженные ткани и установили эндопротез. Но Лев растет и теперь требуется новый имплант, без которого ребенку грозит искривление позвоночника и серьезные травмы. Он стоит полтора миллиона рублей и благодаря вашей помощи мама, которая воспитывает сына одна, сможет оплатить ему лечение.

"Я от всей души хочу сказать вам огромное человеческое спасибо! Вы совершили настоящее чудо! Сбор закрыт! Для меня как для матери самое главное — видеть своего ребенка счастливым и здоровым! Благодаря вашим отзывчивым и добрым сердцам это станет возможным! Скоро моему сыну Льву проведут важную операцию, и он сможет вернуться к полноценной жизни! Я искренне желаю вам и вашим близким счастья, радости и, конечно же, здоровья! Вы Люди с большой буквы! Спасибо вам, наши дорогие волшебники!"

У фонда есть много других подопечных, которые нуждаются в поддержке прямо сейчас. А сделать это просто. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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