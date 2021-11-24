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Полпред президента в Уральском федеральном округе ушел на самоизоляцию

09:51
  • среда
  • 24 ноября 2021

В окружении Владимира Якушева выявлено заражение коронавирусом

Случаи заражения коронавирусом выявлены в окружении полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе. Владимир Якушев ушел на самоизоляцию.
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"В связи с выявлением случаев заражения в окружении Владимира Якушева, он ушел на самоизоляцию. Полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно", - приводит сообщение аппарата полпреда агентство ТАСС.

Накануне сообщалось, что Свердловская область получила крупную партию однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". 49 200 доз поступило 23 ноября на склады госучреждения "Фармация". Ранее, в середине ноября, область получила 81 тысячу доз "Спутника Лайт" и 39 тысяч доз вакцины "Спутник V".

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