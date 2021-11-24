ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Московские стартапы в сфере архитектуры и дизайна пройдут программу акселерации

10:08
  • среда
  • 24 ноября 2021

В ней примут участие 30 стартапов

В треке программы "Московский акселератор" ArchTech  примет участие 30 столичных стартапов в области архитектуры и дизайна. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Его цель - поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений.

"Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами. Команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека", - сказала Сергунина.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что программа предусматривает индивидуальные сессии и мастер-классы, посвященные современным трендам в строительстве и внедрению пилотных проектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Люди за компьютерами
Люди за компьютерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.