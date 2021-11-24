Сергунина: Московские стартапы в сфере архитектуры и дизайна пройдут программу акселерации

В ней примут участие 30 стартапов

В треке программы "Московский акселератор" ArchTech примет участие 30 столичных стартапов в области архитектуры и дизайна. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Его цель - поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений.

"Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами. Команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека", - сказала Сергунина.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что программа предусматривает индивидуальные сессии и мастер-классы, посвященные современным трендам в строительстве и внедрению пилотных проектов.

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