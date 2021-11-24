РБК: в кабмине обсудили введение QR-кодов для неофициально переболевших

Официальные комментарии не поступали

В правительстве обсуждают возможность выдачи QR-кодов гражданам, у которых есть антитела к коронавирусу без официального статуса переболевших. Об этом рассказали два источника, близких к профильным ведомствам.

Как рассказал один из источников, кабмин "работает над этим" вопросом, соответствующее решение может быть принято в ближайшее время и формализовано. Каким образом и когда именно это будет сделано, источник РБК сообщить отказался, пояснив, что детали продолжают обсуждаться.

Другой источник уточнил, что если будет принято решение выдавать QR-коды на основании уровня антител, претендовать на получение смогут не только те, кто переболел без официального диагноза врача, но и привившиеся иностранными вакцинами.

По неподтвержденным данным, сторонниками положительного решения кабмина по выдаче QR-кодов гражданам с антителами выступают представители российской элиты, поскольку многие ревакцинировались западными вакцинами, которые в России пока не признают, сообщает РБК.

Ранее опрос показал, что более половины (51%) россиян считают необходимым расширить список оснований выдачи QR-кодов, включив туда наличие высокого титра антител к коронавирусной инфекции. Активнее всего эту идею поддерживают респонденты, не прошедшие вакцинацию от COVID-19 (59%).

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