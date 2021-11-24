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Послы западных стран оценили навыки ВСУ в применении ПТРК Javelin

10:29
  • среда
  • 24 ноября 2021

В маневрах использовались и беспилотники Bayraktar

Послы западных стран оценили умение украинских солдат управляться с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и беспилотниками Bayraktar. Маневры на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области посетили послы Канады и Королевства Швеция, а также военные атташе Канады, США и Турецкой Республики.
ВСУ впервые применили в Донбассе ракетные комплексы Javelin

Как сообщили в Минобороны Украины, на полигоне проходят тренировки с комплексным применением высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

"В частности, состоялось выполнение огневых задач расчетами противотанковых управляемых ракет FGM-148 Javelin, ПТРК "Стугна-П", ПТРК "Косарь", ПТРК "Барьер", - сообщило военное ведомство.

Применили во время маневров и турецкие разведывательно-ударные комплексы Bayraktar. За тренировками наблюдали глава Минобороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает "Интерфакс".

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