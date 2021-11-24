Диетолог перечислил нежелательные зимой напитки

Восполнять нехватку жидкости в организме лучше всего обычной водой

Зимой, как и летом, следует уделять особое внимание питьевому режиму. О том, какими напитками лучше утолять жажду, а каких избегать, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт отметил, что в холодное время года с потом выделяется меньше жидкости, чем в теплое время года, поэтому потребность организма в воде снижается. Но это не означает, что нужно существенно менять свой питьевой режим. Воду человек пьет индивидуально, по ощущаемой потребности. Важно стараться чаще вспоминать о том, что вода нужна и держать ее в зоне видимости, под рукой, отметил диетолог.

Лучшим напитком для утоления жажды является вода. Также хороши в этом качестве зеленый чай и ягодные морсы без сахара.

Не рекомендуется утолять жажду сахаросодержащими и солеными напитками, включая лечебную и лечебно-столовую минеральную воду — они способны нанести вред здоровому человеку.

Гинзбург также рассказал, что любой содержащий питательные вещества напиток следует рассматривать как еду, употребляя его с целью утоления жажды, можно "нахвататься" довольно большого количества калорий, поэтому не подходят в таком качестве молоко и молочные напитки.

Также не рекомендуется употреблять охлажденные напитки, поскольку это мощный фактор переохлаждения слизистых верхних дыхательных путей. В интервью радио Sputnik эксперт посоветовал беречь слизистые, если выпил что-то холодное – запей горячим.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, каких сочетаний продуктов следует избегать в силу их вредности.

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