Япония потеряла беспилотник стоимостью 2 миллиона долларов

Аппарат пропал во время учений
Японские сухопутные силы самообороны потеряли связь с беспилотником ScanEagle стоимостью около 2 миллионов долларов. Аппарат пропал во время учений.
Военные предполагают, что аппарат мог упасть в море. Связь с беспилотником пропала в 25 километрах от острова Танэгасима на юге Японии. Информации об ущербе, причиненном морским судам, пока не поступало.
ScanEagle - беспилотный летательный аппарат размером около 3 метров и весом 13 килограммов. Он предназначен для разведки, сбора информации и наведения на цели, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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