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Искусственные елки подорожали на четверть

11:16
  • среда
  • 24 ноября 2021

За двухметровую елку придется выложить 5 тысяч рублей

В 2021 году стоимость искусственных елей возросла на 20-25% по сравнению с 2020 годом. Об этом в среду, 24 ноября, рассказала доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.
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По словам эксперта, цена на искусственную елку варьируется от 500 рублей за дерево размером 50 см до почти 230 тысяч рублей за ель высотой 4,5 м. Самые популярные модели — деревья высотой 180-210 см и стоимостью в среднем 5 тысяч рублей.

Рост цен на елки составит около 20-25% по отношению к ценам прошлого года, соответственно, среднемесячная инфляция составляет около 2%. Цены растут из-за нарушений в поставках, сокращения объема производства на фоне коронавируса, снижения предложения на рынке живых деревьев. С учетом этого рекомендуется покупать елки заранее, так как за ноябрь и декабрь цена может вырасти еще на несколько процентов.

Несмотря на подорожание, ноябре спрос на искусственные ели среди россиян вырос в 2,5 раза по сравнению с показателем 2020 года. В интернет-магазинах рост заказов был зафиксирован еще в октябре.

При этом живую ель можно приобрести в интервале от 1 до 24 тысяч рублей. Цены на елочные игрушки варьируются от 10 рублей до 13 тысяч рублей за одну штуку в зависимости от материала, размера и способа изготовления.

Вырос спрос на новогодние украшения. Эксперты объясняют это не только желанием купить товар пораньше с целью экономии и наличием большего ассортимента, а с психологическими моментами: люди хотят праздника и стараются создать праздничное настроение чуть раньше, сообщает АГН "Москва".

Ранее выяснилось, что расходы на праздничный стол к Новому году для семьи из четырех человек составят почти 11,5 тысячи рублей. При этом в 2020 году накрыть новогодний стол на семью из четырех человек, исходя из того же продуктового набора, стоило на 8,73% меньше.

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