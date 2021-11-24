Искусственные елки подорожали на четверть

За двухметровую елку придется выложить 5 тысяч рублей

В 2021 году стоимость искусственных елей возросла на 20-25% по сравнению с 2020 годом. Об этом в среду, 24 ноября, рассказала доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.

По словам эксперта, цена на искусственную елку варьируется от 500 рублей за дерево размером 50 см до почти 230 тысяч рублей за ель высотой 4,5 м. Самые популярные модели — деревья высотой 180-210 см и стоимостью в среднем 5 тысяч рублей.

Рост цен на елки составит около 20-25% по отношению к ценам прошлого года, соответственно, среднемесячная инфляция составляет около 2%. Цены растут из-за нарушений в поставках, сокращения объема производства на фоне коронавируса, снижения предложения на рынке живых деревьев. С учетом этого рекомендуется покупать елки заранее, так как за ноябрь и декабрь цена может вырасти еще на несколько процентов.

Несмотря на подорожание, ноябре спрос на искусственные ели среди россиян вырос в 2,5 раза по сравнению с показателем 2020 года. В интернет-магазинах рост заказов был зафиксирован еще в октябре.

При этом живую ель можно приобрести в интервале от 1 до 24 тысяч рублей. Цены на елочные игрушки варьируются от 10 рублей до 13 тысяч рублей за одну штуку в зависимости от материала, размера и способа изготовления.

Вырос спрос на новогодние украшения. Эксперты объясняют это не только желанием купить товар пораньше с целью экономии и наличием большего ассортимента, а с психологическими моментами: люди хотят праздника и стараются создать праздничное настроение чуть раньше, сообщает АГН "Москва".

Ранее выяснилось, что расходы на праздничный стол к Новому году для семьи из четырех человек составят почти 11,5 тысячи рублей. При этом в 2020 году накрыть новогодний стол на семью из четырех человек, исходя из того же продуктового набора, стоило на 8,73% меньше.

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