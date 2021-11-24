В России выросло число желающих работать на пенсии

Показатель увеличился на 22%

Количество россиян, которые намерены продолжать работать после выхода на пенсию по старости, выросло на 22% относительно показателя 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.

В ноябре прошлого года продолжать трудовую деятельность после 60–65 лет планировали 39% жителей России. 23% респондентов ответили на вопрос о работе на пенсии отрицательно.

37% опрошенных хотели бы продолжать работать по своей специальности, 13% — консультировать по своей специальности, а 27% намерены изменить сферу деятельности. Перейти в другую сферу на пенсии хотели бы 32% работников транспорта и логистики, 29% работников сферы образования, 27% финансистов и 26% представителей промышленности.

Среди представителей отдельных профессий больше всего стремятся работать на пенсии работники промышленности (69%), меньше всего — маркетологи (48%).

При этом 40% участников опроса намерены работать или подрабатывать, пока будет хватать сил. В положенный срок выйти на пенсию хотели бы 23% респондентов, 21% планирует завершить карьеру в 55–60 лет, 16% — в 50.

Опрос показал, что 27% россиян после выхода на пенсию собираются посвятить себя заботам о семье. 23% опрошенных хотели бы тратить время только на себя. 16% планируют на пенсии путешествовать, 13% — заниматься самообразованием. 4% участников опроса ответили, что хотели бы стать блогерами, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что люди младше 24 лет считают достойной пенсию в 35,8 тысячи рублей. Опрошенные старше 45 лет назвали сумму в 45 тысяч рублей. В среднем, по мнению россиян, достойная пенсия составляет 43 тысяч рублей.

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