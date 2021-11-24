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Власти Германии ввели проверку QR-кодов на общественном транспорте

11:29
  • среда
  • 24 ноября 2021

За поездку без кода – высадка и штраф

Власти Германии ужесточили правила пользования общественным транспортом. С 24 ноября ездить на автобусах, поездах и метро смогут только обладатели сертификата с QR-кодом – то есть, привитые от коронавируса либо переболевшие COVID-19.
РБК: в кабмине обсудили введение QR-кодов для неофициально переболевших

Заболеваемость COVID-19 в Германии в последние недели стремительно растет. 18 ноября был принят новый пакет мер, направленных на сдерживание темпов распространения инфекции. В стране ввели три уровня заполненности клиник (3, 6 и 9), в соответствии с которыми будут утверждаться те или иные ограничения.

Как сообщает ТАСС, железнодорожный концерн Deutsche Bahn решил проводить выборочный контроль в своих поездах, для чего будут задействованы более 4 тысяч сотрудников. Пассажира без QR-кода высадят на следующей станции, ему придется, кроме того, заплатить штраф. Размер штрафа устанавливают региональные власти – к примеру, в Северном Рейне - Вестфалии собираются штрафовать на 1 тысячу евро.

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