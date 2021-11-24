Коронавирусом в России заболели еще 33558 человек

Вылечились 36682 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 33558 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1240 человек, выздоровели 36682 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2533. В Московской области за сутки заболели 1842 человека, в Санкт-Петербурге - 1387.

За весь период пандемии в стране выявлено 9434393 случая инфекции. Умерли 267819 пациентов. Выздоровели 8126376 человек.

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