Депутаты МГД дали зеленый свет беспилотным автомобилям на дорогах Москвы

Мосгордума одобрила проведение эксперимента
Депутаты Мосгордумы поддержали введение экспериментального правового режима в Москве для тестирования беспилотного транспорта.
Как пояснил председатель городского парламента Алексей Шапошников, одобрение МГД необходимо для подготовки правительством Москвы заключения о возможности проведения такого эксперимента.
Ранее Минтранс подготовил законопроект, который закрепляет правила эксплуатации для беспилотных автомобилей, передвигающихся по дорогам без участия водителя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram