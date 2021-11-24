Депутаты МГД дали зеленый свет беспилотным автомобилям на дорогах Москвы

Мосгордума одобрила проведение эксперимента

Депутаты Мосгордумы поддержали введение экспериментального правового режима в Москве для тестирования беспилотного транспорта.

Как пояснил председатель городского парламента Алексей Шапошников, одобрение МГД необходимо для подготовки правительством Москвы заключения о возможности проведения такого эксперимента.

Ранее Минтранс подготовил законопроект, который закрепляет правила эксплуатации для беспилотных автомобилей, передвигающихся по дорогам без участия водителя.

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