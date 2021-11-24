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Украинские войска начали операцию "Полесье" на белорусской границе

12:03
  • среда
  • 24 ноября 2021

В Госпогранслужбе заявили об угрозе кризиса

Военнослужащие Украины и сотрудники правоохранительных органов участвуют в спецоперации "Полесье" на границе с Белоруссией. В Госпогранслужбе заявили, что в регионе сохраняется угроза возникновения миграционного кризиса и вероятность прорыва потока мигрантов в страну.
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"Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение специальной пограничной операции и проработан соответствующий план", - заявил зампредседателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.

Планируется привлечь к спецоперации авиацию, в том числе беспилотную. Власти намерены усилить пограничный режим на украинско-белорусском участке, выставитьт контрольные посты на автомобильных дорогах в пределах приграничных районов. Намечены проверки автобусных и железнодорожных станций, а также "превентивные мероприятия" в населенных пунктах приграничья, передает ТАСС.

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