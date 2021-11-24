Путин отметил значение развития связей с мусульманскими странами

Президент поприветствовал участников мероприятий Группы стратегического видения "Россия – исламский мир"

Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами. Об этом в среду, 24 ноября, заявил глава государства Владимир Путин в приветствии к участникам мероприятий Группы стратегического видения "Россия – исламский мир".

Президент отметил, что развитие связей осуществляется как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки: стороны вместе выступают за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и мирном сосуществовании государств, свободного от силового диктата и любых форм дискриминации.

В ходе мероприятий Группы стратегического видения "Россия – исламский мир" предстоит обсудить пути взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов и кризисов, в борьбе с угрозами международного терроризма и экстремизма.

Путин подчеркнул, что особого внимания заслуживает проблематика сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Российский лидер выразил надежду, что совместная работа будет конструктивной, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами, сообщается на официальном сайте Кремля.

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