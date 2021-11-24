Названы самые модные цвета 2022 года

Выбор цвета основан на модных тенденциях

Главным цветом 2022 года следует выбрать легкий пастельный или акварельный оттенок, считает модельер и заслуженный деятель искусств РФ Валентин Юдашкин.

Как рассказала личная помощница модельера, он сделал бы ставку на серо-синий цвет, который "прекрасно сочетается и днем, и вечером. Отлично идет как с джинсовыми материалами, так и в классическом шелке".

Имиджмейкер, стилист и телеведущий Влад Лисовец заявил, что цветом 2022 может стать розовый, зеленый или голубой, так как именно эти цвета сейчас больше всего встречаются на улицах и подиумах.

Эксперт также отметил, что после очередного пандемического года хотелось бы больше ярких цветов, чтобы поднять людям настроение. Сам стилист выбрал бы цветом года лавандовый или бледно-розовый — "какие-то нежные цвета, чтобы задать людям хороший настрой".

Старший преподаватель направления "Мода" Школы дизайна НИУ ВШЭ Екатерина Сычева, в свою очередь, не остановилась бы на одном цвете – если бы выбор был за ней, цветами года стало бы два или три оттенка. Первым фаворитом Сычева назвала цвет белого жемчуга с перламутровой фактурой, вторым — цвет бургунди, темный пурпурно-красный с уклоном в коричневый. Третьим оттенком специалист выбрала бы голубой – мирный и постковидный, сообщает РИА Новости.

Цвет года ежегодно выбирает институт Pantone на основе собственных исследований, включающих в себя мониторинг и анализ подиумных тенденций, фотографий стритстайла и социальные сети.

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