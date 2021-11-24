ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые модные цвета 2022 года

12:20
  • среда
  • 24 ноября 2021

Выбор цвета основан на модных тенденциях

Главным цветом 2022 года следует выбрать легкий пастельный или акварельный оттенок, считает модельер и заслуженный деятель искусств РФ Валентин Юдашкин.

Как рассказала личная помощница модельера, он сделал бы ставку на серо-синий цвет, который "прекрасно сочетается и днем, и вечером. Отлично идет как с джинсовыми материалами, так и в классическом шелке".

Имиджмейкер, стилист и телеведущий Влад Лисовец заявил, что цветом 2022 может стать розовый, зеленый или голубой, так как именно эти цвета сейчас больше всего встречаются на улицах и подиумах.

Эксперт также отметил, что после очередного пандемического года хотелось бы больше ярких цветов, чтобы поднять людям настроение. Сам стилист выбрал бы цветом года лавандовый или бледно-розовый — "какие-то нежные цвета, чтобы задать людям хороший настрой".

Старший преподаватель направления "Мода" Школы дизайна НИУ ВШЭ Екатерина Сычева, в свою очередь, не остановилась бы на одном цвете – если бы выбор был за ней, цветами года стало бы два или три оттенка. Первым фаворитом Сычева назвала цвет белого жемчуга с перламутровой фактурой, вторым — цвет бургунди, темный пурпурно-красный с уклоном в коричневый. Третьим оттенком специалист выбрала бы голубой – мирный и постковидный, сообщает РИА Новости.

Цвет года ежегодно выбирает институт Pantone на основе собственных исследований, включающих в себя мониторинг и анализ подиумных тенденций, фотографий стритстайла и социальные сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Девушка с цветами
Девушка с цветами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.