Росздравнадзор занялся вычислением "антиваксеров" в соцсетях

Данные передадут в прокуратуру

Территориальные органы Росздравнадзора начнут искать в соцсетях и СМИ заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против коронавируса. По поручению ведомства, данные распространяющих такую информацию лиц будут передаваться в следственные органы и прокуратуру.

"В случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, в том числе медицинских работниках, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и деятельность которых имеет признаки правонарушений", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Письмо с поручением главы Росздравнадзора Аллы Самойловой было разослано в региональные управления службы еще 1 ноября. Ранее стало известно, что уже подано 37 заявлений о противниках вакцинации, передает "Интерфакс".

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