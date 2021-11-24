Глава Федерации профсоюзов пообещал выдвинуть Путина в президенты в 2024 году

Профсоюзы поддержат кандидатуру действующего главы государства

Российские профсоюзы готовы выдвинуть кандидатуру Владимира Путина на пост президента государства в 2024 году. Об этом в среду, 24 ноября, рассказал глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Как заявил Шмаков в ходе заседания генерального совета Федерации профсоюзов, когда в 2024 году начнется избирательная кампания, профсоюзы выдвинут кандидатуру Путина и поддержат его "в его усилиях по укреплению нашего государства", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что пока не принял окончательного решения по поводу участия в президентских выборах в 2024 году. Глава государства напомнил журналистам, что закон разрешает ему снова баллотироваться на высшую государственную должность.

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