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В Москву привезли корейские продукты

15:12
  • среда
  • 24 ноября 2021

Их представили на выставке

Всё о корейской кухне - и не только! В Москве проходит международная выставка корейских продуктов питания, сообщает "ТВ Центр".

30 компаний из Кореи представили овощи, фрукты, рыбу, продукты быстрого приготовления и многое другое. Здесь же можно продегустировать традиционные блюда, а также новинки от лучших поваров.

А для деловых людей фестиваль - прекрасный шанс напрямую заключить с производителями договор о сотрудничестве. Впрочем, эта выставка не только про еду. Красочные представления корейских танцоров и музыкантов, а также игры для детей и взрослых точно создадут атмосферу праздника.

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Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
Международная выставка корейских продуктов
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