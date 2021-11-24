В Москву привезли корейские продукты

Их представили на выставке

Всё о корейской кухне - и не только! В Москве проходит международная выставка корейских продуктов питания, сообщает "ТВ Центр".

30 компаний из Кореи представили овощи, фрукты, рыбу, продукты быстрого приготовления и многое другое. Здесь же можно продегустировать традиционные блюда, а также новинки от лучших поваров.

А для деловых людей фестиваль - прекрасный шанс напрямую заключить с производителями договор о сотрудничестве. Впрочем, эта выставка не только про еду. Красочные представления корейских танцоров и музыкантов, а также игры для детей и взрослых точно создадут атмосферу праздника.

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