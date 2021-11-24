Минздрав предложил новый вариант альтернативной службы в армии

Призывникам с медицинским образованием могут предложить поработать на Дальнем Востоке

В России могут ввести альтернативу военной службы для призывников, имеющих медицинское образование. Об этом в среду, 24 ноября, рассказал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

Выступая на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, Фисенко предложил ряд решений, которые будут востребованы на Дальнем Востоке.

В Минздраве выступили за внедрение так называемого вахтового метода альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию с медицинским образованием, может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке.

Фисенко указал, что в системе здравоохранения Дальнего Востока остро стоит кадровая проблема. Предлагаемый вариант поспособствовал бы ее решению, сообщает РИА Новости.

Напомним, летом в Госдуму внесли законопроект о включении срока службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Если документ вступит в силу 1 января 2022 года, срочная служба в армии станет засчитываться уже в следующем году.

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