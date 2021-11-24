Кремль оценил инициативу пригласить антипрививочников в "красную зону"

Песков выразил надежду, что это поможет переубедить противников прививок

В Кремле положительно оценивают инициативу медиков, написавших открытое письмо антипрививочникам из числа известных людей. Об этом в среду, 24 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в плане антивакцинных настроений Россия не отличается от других стран мира, где "остается, слава богу, не широкий, скорее, ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам".

Песков также напомнил, что есть среди таких людей и покупатели поддельных сертификатов о вакцинации, что является преступлением. По словам пресс-секретаря президента, антипрививочников не так много, но все равно такая прослойка людей есть.

Именно к ним обращен призыв врачей, которые уже два года борются с коронавирусом и спасают жизни. Песков выразил надежду, что авторитет людей, которые подписали обращение, поможет хотя бы кому-то из антипрививочников изменить свою точку зрения, сообщает РИА Новости.

Ранее врачи 11 ведущих больниц России написали открытое письмо публичным личностям, выступающим против вакцинации от коронавируса и ограничительных мер. Известным политикам, музыкантам и актерам предложили лично посетить "красные зоны" и своими глазами увидеть тяжелые последствия заболевания. Авторы уверены, такой визит заставит поменять позицию.

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