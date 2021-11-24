Пять человек пострадали при прорыве кислородной магистрали в Усть-Илимске

Двое рабочих в тяжелом состоянии

Авария на целлюлозно-бумажном комбинате "Илим" в Усть-Илимске Иркутской области, пострадали пять человек. По данным экстренных служб, произошла разгерметизация кислородной магистрали.

"В Усть-Илимске на целлюлозно-бумажном комбинате произошла разгерметизация кислородной магистрали. Пострадали пять человек", - приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Как стало известно, на магистрали шел плановый ремонт. После ЧП двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в среднем. Все раненые доставлены в ожоговое отделение городской больницы Усть-Илимска.

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