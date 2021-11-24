Кремль назвал сроки итоговой пресс-конференции Путина

Она точно пройдет до конца года

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет до Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Называть точную дату он не стал.

Отвечая на вопрос, может ли пресс-конференция пройти 23 декабря, представитель Кремля заметил, что рассматривают разные даты, в том числе и эта. Заявление Пескова приводит агентство ТАСС.

Ранее сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники написала, что итоговая пресс-конференция Владимира Путина может состояться в четверг, 23 декабря. В прошлом году президент общался с журналистами 17 декабря.

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