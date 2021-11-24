В Кремле раскритиковали организованный США "Саммит за демократию"

Это попытка провести новые разделительные линии

США пытаются создать новые разделительные линии. Именно на это направлен предстоящий в декабре "Саммит за демократию", считает пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков отметил, что в Москве негативно относится к этому мероприятию.

"Это не что иное, как попытка все-таки провести новые разделительные линии. Мы бились- бились в начале 1990-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Вашингтон пытается навязывать другим странам свое представление о демократии и приватизировать этот термин. Однако позиция США несколько оторвана от реальности – все больше стран предпочитают сами решать, как им дальше жить, не оглядываясь на других.

"Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, пройдет 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Организаторы пригласили на него 110 стран. Китай и Россия приглашения не получили, передает ТАСС.

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