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"Не видим поводов для алармизма": Песков прокомментировал рост цен

13:39
  • среда
  • 24 ноября 2021

ЦБ и правительство удерживают необходимые параметры для стабильности ситуации

В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма в отношении ситуации с ростом цен. Об этом в среду, 24 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал, беспокоит ли Кремль произошедшее на фоне роста напряженности вокруг Украины и Белоруссии ослабление рубля и нет ли опасений, что это может привести к повышению ключевой ставки и росту цен.

Пресс-секретарь президента отметил, что жить в современном мире и не испытывать давление международных инфляционных тенденций невозможно. Он указал на беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне и высокую инфляцию в зоне евро.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Центробанк и правительство "сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов". Поскольку "в этом плане все нормально", поводов для излишнего алармизма нет, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что на динамику цен влияют не только субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, но и объективные. Речь идет об инфляционных процессах, "которые нужно просто принимать как данность".

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