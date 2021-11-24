Родители Фриске оспорили решение суда по квартире в пользу Шепелева

Тяжба идет из-за долей сына певицы и телеведущего

Родители певицы Жанны Фриске продолжают судиться с телеведущим Дмитрием Шепелевым, от которого звезда родила сына. Предметом разбирательств является недвижимость.

О возобновлении тяжб между родителями Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым стало известно в марте 2021 года. Семья певицы вознамерилась решить все спорные вопросы, связанные с квартирой умершей звезды. В иске родители Фриске попросили запретить Дмитрию Шепелеву совершать какие-либо сделки с долей в квартире дочери, расположенной в элитном доме в Шмитовском проезде. Телеведущему и его сыну Платону принадлежит треть апартаментов.

Еще одна квартира была куплена родителями певицы и частично оформлена на внука.

Два иска рассматривались в Пресненском и Хамовническом судах Москвы. В обоих случаях решение было вынесено в пользу Шепелева, решение Пресненского суда (в отношении второй квартиры) подтвердил Мосгорсуд.

Родители Фриске намерены подать апелляцию на решение Хамовнического суда относительно квартиры в Шмитовском проезде. 18 ноября слушалось дело о восстановление срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции. Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена, сообщает "СтарХит".

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