Песков: работу с антипрививочниками нельзя превращать в "охоту на ведьм"

В Кремле прокомментировали инициативу Росздравнадзора

Работа с противниками вакцинации от коронавируса требует спокойного и сбалансированного подхода. Нельзя превращать это в "охоту на ведьм", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не является нашей прерогативой. Одно дело - высказывать аргументированно точку зрения, другое дело - призывать к чему-то. Это все, что может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт", - приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения о последней инициативе Росздравнадзора. Как стало известно, служба поручила своим региональным органам направлять в прокуратуру и следственные органы данные о лицах, которые распространяют заведомо ложную информацию о вакцинации против COVID-19, передает

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