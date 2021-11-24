Появились данные о составе нового правительства Германии

Основные портфели поделили "Зеленые" и СДПГ

Соглашение о создании коалиции в новом правительстве ФРГ опубликуют до конца дня Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия. Предполагаемое время публикации - 15:00 по местному времени (17:00 мск).

Тем временем немецкие СМИ сообщают со ссылкой на источники детали соглашения. По данным газеты Bild, основные портфели поделили "Зеленые" и СДПГ.

"Федеральное министерство обороны и федеральное министерство здравоохранения отходят к СДПГ, "зеленые" получают министерство иностранных дел и большое министерство по климату и экономике", - сообщил таблоид.

По тем же данным, министерство финансов возглавит лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. А новый канцлер ФРГ будет назначен к 6 декабря. Предполагают, что этот пост займет кандидат от социал-демократов Олаф Шольц.

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