Постпреды ЕС согласовали продление санкционного режима за нарушение прав человека

Вопрос должен быть окончательно утвержден Советом ЕС на очередном заседании

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление глобального режима санкций за нарушения прав человека. Об этом в среду, 24 ноября, рассказал источник в Совете ЕС.

Постпреды членов ЕС согласовали продление санкций на заседании COREPER. Пункт о продлении санкционного режима значился в числе не требующих обсуждения, поэтому он был согласован постпредами автоматически.

Для окончательного решения данного вопроса он должен быть утвержден Советом ЕС на очередном заседании. Решение о продлении должно быть опубликовано в официальном журнале не позднее 8 декабря, сообщает РИА Новости.

Санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие.

В рамках ограничительных мер осуществляется замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государствам ЕС предписано не допускать въезд или транзит через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

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