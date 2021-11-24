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Постпреды ЕС согласовали продление санкционного режима за нарушение прав человека

14:26
  • среда
  • 24 ноября 2021

Вопрос должен быть окончательно утвержден Советом ЕС на очередном заседании

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали продление глобального режима санкций за нарушения прав человека. Об этом в среду, 24 ноября, рассказал источник в Совете ЕС.

Постпреды членов ЕС согласовали продление санкций на заседании COREPER. Пункт о продлении санкционного режима значился в числе не требующих обсуждения, поэтому он был согласован постпредами автоматически.

Для окончательного решения данного вопроса он должен быть утвержден Советом ЕС на очередном заседании. Решение о продлении должно быть опубликовано в официальном журнале не позднее 8 декабря, сообщает РИА Новости.

Санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие.

В рамках ограничительных мер осуществляется замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государствам ЕС предписано не допускать въезд или транзит через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

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