Песков отреагировал на призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Профильные министерства прислушиваются ко всем точкам зрения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в среду прокомментировал призыв главы Следственного комитета Александра Бастрыкина отменить ЕГЭ.

"Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Мы все, конечно, болеем душой за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы Следственного комитета", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Он добавил, что профильные министерства прислушиваются ко всем точкам зрения.

На вопрос о том, регулярно ли проходят встречи Владимира Путина с Бастрыкиным, пресс-секретарь ответил утвердительно. "Безусловно, он постоянно докладывает главе государства", - заметил кремлевский спикер.

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