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В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Вучича в Сочи

14:18
  • среда
  • 24 ноября 2021

Лидеры встретятся 25 ноября

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин 25 ноября проведет в Сочи переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем.
Сербию не устроила цена на российский газ

"Наши двусторонние отношения носят особый характер. Они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия - и торгово-экономического, и инвестиционного, и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

По словам пресс-секретаря, одним из обсуждаемых вопросов может стать и цена на газ для Сербии. Кроме того, лидеры затронут темы борьбы с пандемией и ситуации на Балканах.

"И в целом [состоится] обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожна", - заключил Песков.

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