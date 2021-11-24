В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Вучича в Сочи

Лидеры встретятся 25 ноября
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин 25 ноября проведет в Сочи переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем.
"Наши двусторонние отношения носят особый характер. Они весьма объемные с точки зрения пунктов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и взаимодействия - и торгово-экономического, и инвестиционного, и другого. Все это будет, естественно, на повестке дня", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).
По словам пресс-секретаря, одним из обсуждаемых вопросов может стать и цена на газ для Сербии. Кроме того, лидеры затронут темы борьбы с пандемией и ситуации на Балканах.
"И в целом [состоится] обмен мнениями по международной обстановке, которая не менее тревожна", - заключил Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram