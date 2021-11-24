Вся российская нефть через 10 лет станет трудноизвлекаемой

Такой прогноз сделало Минэнерго

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил на конференции "Технологическое развитие нефтегазовой отрасли Российской Федерации", что через 10 лет качество добываемой в России нефти ухудшится.

"У нас на горизонте десяти лет почти 100% добычи будет трудноизвлекаемой", - сказал он (цитата по ТАСС)

Замглавы ведомства напомнил, что ухудшение запасов означает необходимость стимулирования нефтедобычи, а также геологоразведки.

Вместе с тем в ходе выступления в Совете Федерации Сорокин обратил внимание на то, что в ближайшие 25-30 лет углеводороды останутся основой мирового энергобаланса, но их цена может упасть. "Мы не должны будем снижать добычу, наше место на рынке сохранится", - заключил замминистра.

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