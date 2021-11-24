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Вся российская нефть через 10 лет станет трудноизвлекаемой

14:23
  • среда
  • 24 ноября 2021

Такой прогноз сделало Минэнерго

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил на конференции "Технологическое развитие нефтегазовой отрасли Российской Федерации", что через 10 лет качество добываемой в России нефти ухудшится.
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"У нас на горизонте десяти лет почти 100% добычи будет трудноизвлекаемой", - сказал он (цитата по ТАСС)

Замглавы ведомства напомнил, что ухудшение запасов означает необходимость стимулирования нефтедобычи, а также геологоразведки.

Вместе с тем в ходе выступления в Совете Федерации Сорокин обратил внимание на то, что в ближайшие 25-30 лет углеводороды останутся основой мирового энергобаланса, но их цена может упасть. "Мы не должны будем снижать добычу, наше место на рынке сохранится", - заключил замминистра.

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