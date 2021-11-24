"Была первая попытка пройти по коридору": врач о состоянии Саакашвили

Бывший президент Грузии объявил голодовку в тюрьме

В состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее объявившего голодовку в тюрьме, наметились улучшения. Об этом сообщила в среду член государственного консилиума врачей Елене Гиоргадзе.

"Пока трудно сказать, сколько времени понадобится для восстановления организма. Вчера после столь длительной голодовки была первая попытка передвижения по коридору. Ему было немного трудно, однако вчера вечером смог немного пройтись в течение пяти минут", - цитирует специалиста РИА "Новости".

Гиоргадзе уточнила, что экс-главе государства будут добавлять физическую нагрузку.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Прежде его заочно осудили по делам об убийстве и избиении. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о погроме телекомпании "Имеди", разгоне оппозиционного митинга, растрате средств из бюджета.

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