В Польше отчитались о ликвидации всех лагерей мигрантов на границе

В Варшаве обвиняют Минск в помощи нелегалам

На польско-белорусской границе не осталось ни одного лагеря мигрантов. Об этом в среду, 24 ноября, рассказали в Пограничной страже Польши.

Как уточнила пресс-секретарь Подляской комендатуры ведомства Катажина Зданович, непосредственно на границе лагерей не осталось.

При этом польские пограничники указывают, что лагеря могли остаться "только где-то в глубине Белоруссии". По словам Зданович, на территории Польши видят, "что этих людей подводят к границе".

В свою очередь, официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что белорусские силовики стали активнее помогать нелегальным мигрантам в их попытках пересечь границу Польши. По ее словам, они "не реагируя вообще, то сейчас они доставляют инструменты, помогают мигрантам бросать деревянные щиты на ограждение", сообщает РИА Новости.

Тем временем военнослужащие Украины и сотрудники правоохранительных органов начали спецоперацию "Полесье" на границе с Белоруссией. В Госпогранслужбе заявили, что в регионе сохраняется угроза возникновения миграционного кризиса и вероятность прорыва потока мигрантов в страну.

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