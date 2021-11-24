В Абхазии обстреляли маршрутку

Инцидент произошел в Гудаутском районе
В Гудаутском районе Абхазии обстреляли маршрутное такси с пассажирами, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра внутренних дел Абхазии Бадру Айбу.
"Маршрутное такси с пассажирами было обстреляно сегодня утром в Гудаутском районе", - сказал он.
Уточняется, что после обстрела маршрутка врезалась в столб. Водитель госпитализирован с огнестрельным ранением.
Правоохранительные органы уже установили личность нападавшего. Ведется операция по его задержанию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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