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В Абхазии обстреляли маршрутку

14:48
  • среда
  • 24 ноября 2021

Инцидент произошел в Гудаутском районе

В Гудаутском районе Абхазии обстреляли маршрутное такси с пассажирами, передает РИА "Новости" со ссылкой на министра внутренних дел Абхазии Бадру Айбу.

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"Маршрутное такси с пассажирами было обстреляно сегодня утром в Гудаутском районе", - сказал он.

Уточняется, что после обстрела маршрутка врезалась в столб. Водитель госпитализирован с огнестрельным ранением.

Правоохранительные органы уже установили личность нападавшего. Ведется операция по его задержанию.

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