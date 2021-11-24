Россиянам объяснили, как защититься от кибермошенников в "Черную пятницу"

Чересчур большая скидка сигнализирует об угрозе

По словам эксперта, чтобы не потерять деньги, необходимо следовать нескольким базовым принципам. В частности, стоит установить на свои устройства защитное ПО - например, расширение для браузера, которое блокирует и скрывает всплывающие баннеры и нежелательную рекламу.

"Также существуют дополнительные расширения, предоставляющие функции защиты от фишинговых атак и автоматическое исправление ошибок в URL-адресе, чтобы пользователь не попал на поддельный веб-сайт. В дополнение ко всем расширениям рекомендуется использовать антивирусное ПО", - цитирует аналитика "Лента.ру".

Эксперт рекомендует также использовать для оплаты покупок в интернете отдельную банковскую карту. Также следует проверять рейтинг предлагающих скидки онлайн-магазинов и с осторожностью относиться к ссылкам из смс и электронных писем от неизвестных отправителей.

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