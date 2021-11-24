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В WhatsApp появится новая функция

15:05
  • среда
  • 24 ноября 2021

Пользователи смогут прослушивать голосовые сообщения в ускоренном режиме

В мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая контролировать скорость воспроизведения звуковых сообщений.
WhatsApp изменит систему удаления сообщений

С начала 2021 года в мессенджере появилась опция, дающая возможность менять скорость голосовых заметок в чате, но при пересылке сообщений эта функция не работала.

Чтобы исправить ситуацию, разработчики решили внедрить функцию ускоренного прослушивания голосовых сообщений.

Дата появления новой функции пока официально не оглашается, сообщает WABetaInfo.

Ранее сообщалось, что WhatsApp можно будет пользоваться на ПК без синхронизации с мобильной версией мессенджера. Долгожданная функция доступна в бета-версии приложения.

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