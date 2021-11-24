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Назван город с самой грязной атмосферой

15:09
  • среда
  • 24 ноября 2021

Рейтинг составила онлайн-платформа мониторинга качества воздуха IQAir

Как следует из данных онлайн-платформы мониторинга качества воздуха IQAir, в списке городов с самой загрязненной атмосферой в мире лидирует пакистанский мегаполис Лахор.
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Уточняется, что там концентрация твердых частиц PM2,5 в воздухе в настоящее время в 38,6 раза превышает годовые нормы Всемирной организации здравоохранения.

На втором месте рейтинга расположилась монгольская столица Улан-Батор, третьим идет индийский город Калькутта, четвертым - Нью-Дели.

К частицам диаметром менее 2,5 микрометра (PM2,5) относятся в том числе продукты горения. Они способны проникать глубоко в легкие и оседать там.

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