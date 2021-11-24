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Бортпроводникам разрешили успокаивать авиадебоширов спецсредствами

15:09
  • среда
  • 24 ноября 2021

Список доступных средств еще предстоит утвердить

Проводникам воздушных судов разрешили применять к авиадебоширам специальные средства сдерживания. Соответствующий закон приняла в третьем чтении Госдума. Правительству России предстоит утвердить перечень таких средств и правила их применения.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что случаи нападения на бортпроводников и пассажиров фиксируются регулярно. Чтобы своевременно и эффективно реагировать на подобные инциденты, членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия.

В соответствии с принятым законом, соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс России. Указано, что, если пассажир своими действиями создает угрозу безопасности полета, либо жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа, командир воздушного судна имеет право отдать распоряжение на применение сдерживающих средств, передает "Интерфакс".

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