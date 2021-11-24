Голикова отметила зримое снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

33 региона продемонстрировали снижение заболеваемости

В России снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, рассказала в среду, 24 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отметила замглавы правительства, за минувшую неделю показатель в целом по стране сократился на 6,1%. Среднероссийский показатель заболеваемости превышен в пяти субъектах Российской Федерации.

При этом 33 региона продемонстрировали снижение заболеваемости, наиболее значимое — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. По словам Голиковой, в столичных регионах идет "зримое" сокращение заболеваемости COVID-19.

Озабоченность вызывают субъекты с высокой долей внебольничных пневмоний: Адыгея, Северная Осетия, Марий Эл, Белгородская и Калужская области.

Вместе с тем в России сохраняется достаточно серьезный уровень заболеваемости среди людей старше 65 лет — 218,2 на 100 тысяч населения, цитирует Голикову РИА Новости.

По данным федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано 33558 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за этот период 1240 человек, выздоровели 36682 заболевших.

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