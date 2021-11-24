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Лоза наотрез отказался идти в "красную зону"

15:13
  • среда
  • 24 ноября 2021

Музыкант уверен, что "знает, о чем речь"

Юрий Лоза отказался от приглашения врачей российских больниц посетить "красные зоны", в которых лежат пациенты с коронавирусом. По словам музыканта, он не хочет, чтобы его заразили.
"Не поймут, пока на себе не испытают": врачи обратились к противникам вакцинации

Лоза уверяет, что лишь выступает против отечественной вакцины, потому что она, по его мнению, якобы сделана слишком быстро.

"Разговор идёт о том, что я не доверяю Гицнбургу, а мне говорят: "Иди к врачам". При чём тут врачи-то? Врачи с какой стати ко мне пристают? Зачем меня, здорового человека, тащить в красную зону, где есть внутрибольничная инфекция? Убить меня хотят, что ли? Ну подумайте сами, там инфекция, я должен там ходить между больными и заражаться?" — сказал Лоза в интервью изданию "Секрет фирмы".

Музыкант заявил, что уже переболел "вирусным бронхитом", и "знает, о чем речь". По его словам, лекарства от коронавируса не существует, поэтому он может "полечиться дома и попить чай с малиной".

В среду известные российские врачи опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе артистам и политикам, и предложили показать им "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.

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