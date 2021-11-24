Попова поддержала письмо врачей к антипрививочникам

Вакцина от ковида – это спасение

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала врачей, написавших письмо антипрививочникам. В беседе с РИА Новости она заявила, что поддержала бы и другие инициативы, убеждающие, что прививка – это спасение.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко назвал письмо врачей к антипрививочникам "криком души".

"Потому что невозможно бороться с пандемией, когда блогеры-миллионники, известные люди, лидеры общественного мнения говорят о том, что вакцина опасна, не имея на то медицинских знаний", - сказала политик.

Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные" зоны в больницах, реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.

Письмо адресовано, в частности, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву и Оскару Кучере.

Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко.

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