Футболист "Реала" получил год условно по делу о шантаже

Он также оштрафован на 75 тысяч евро

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Карим Бензема приговорен к одному году тюремного заключения условно, пишет Gazzeta dellо Sport.

При этом игрок оштрафован на 75 тысяч евро.

Бензема признан виновным в соучастии в попытке шантажа французского футболиста Матье Вальбуэна. Форвард пытался выманить у Вальбуэна 150 тысяч евро, угрожая опубликовать видео интимного содержания.

На фоне скандала Бензема вывели из состава сборной Франции, он пропустил Евро-2016 и ЧМ-2018.

Нападающий отсутствовал на оглашении приговора, так как сейчас готовится к матчу Лиги чемпионов против "Шерифа" в Тирасполе.

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