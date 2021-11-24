Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса

Президент рассказал об ощущениях от препарата

Президент России Владимир Путин прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции с использованием назальной вакцины. Об этом сам глава государства рассказал в среду, 24 ноября.

Назальную вакцину президент принял на следующий день после встречи с заместителем главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. Специалист сам ввел Путину препарат — глава государства вдыхал порошок на счет поочередно каждой ноздрей. По словам российского лидера, никаких ощущений после принятия препарата у него не было.

Затем президент посидел 15 минут, "и все на этом закончилось". После назальной вакцины Владимир Путин уже занимался спортом.

Президент настоятельно рекомендовал всем гражданам России не только вакцинироваться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. Глава государства отметил, что необходимо убеждать граждан делать прививки.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, уточнила, что когда будут достигнуты устойчивые показатели коллективного иммунитета в 80%, можно будет прививаться один раз в год, сообщает РИА Новости.

Президент сам изъявил желание испытать назальную вакцину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин будет готов к участию в исследовании, как только разрешат врачи.

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