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Путин призвал подумать над вакциной для детей от двух лет

15:42
  • среда
  • 24 ноября 2021

В КНР уже разрабатывают такой препарат

В ходе совещания с членами правительства в среду президент России Владимир Путин отметил необходимость разработки вакцины от коронавируса для детей от двух лет, передает РИА "Новости".

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"Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?" - сказал глава государства. "Так, Владимир Владимирович", - ответила вице-премьер Татьяна Голикова. "Нам тоже нужно над этим подумать", - заметил российский лидер.

Россиянам президент рекомендовал не только прививаться, но и вовремя делать ревакцинацию.

Кроме того, Путин поручил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах в зависимости от иммунитета к коронавирусу.

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