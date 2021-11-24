Путин призвал подумать над вакциной для детей от двух лет

В КНР уже разрабатывают такой препарат

В ходе совещания с членами правительства в среду президент России Владимир Путин отметил необходимость разработки вакцины от коронавируса для детей от двух лет, передает РИА "Новости".

"Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?" - сказал глава государства. "Так, Владимир Владимирович", - ответила вице-премьер Татьяна Голикова. "Нам тоже нужно над этим подумать", - заметил российский лидер.

Россиянам президент рекомендовал не только прививаться, но и вовремя делать ревакцинацию.

Кроме того, Путин поручил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах в зависимости от иммунитета к коронавирусу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram