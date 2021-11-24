Представитель Рудинштейна опровергла сообщения об инсульте у продюсера

Неделю назад создатель "Кинотавра" попал в больницу с инфарктом

Марк Рудинштейн перенес инсульт. Сейчас он находится в московской больнице в предкоматозном состоянии.

О том, что у Рудинштейна произошел инсульт, сообщает телеграм-канал Mash. Он не реагирует на внешние раздражители.

В то же время представитель продюсера опровергла сообщения об инсульте. В интервью "Интерфаксу" она заявила, что Рудинштейн продолжает лечение в больнице после сердечного приступа.

Неделю назад 75-летний Марк Рудинштейн попал в больницу с инфарктом. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

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